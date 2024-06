Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis s-a dezlanțuit! Acesta spune ca Romania nu va trimite un sistem Patriot Ucrainei, asta pana cand Armata nu va decide ca acest lucru e necesar și CSAT va aproba asta. Zelenski poate sa aștepte o decizie, nu e nimic urgent spune Iohannis!

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…

- Statele Unite au oferit deja Ucrainei mici loturi din primul ajutor militar din pachetul de 61 de miliarde de euro, care a fost anunțat dupa deblocarea finanțarii in Congres, insa lotul principal de arme din pachetele mari de ajutor va ajunge la Kiev „in cateva luni”, precizeaza surse militare de rang…

- Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de aparare antiaeriana suplimentare in Ucraina, printre care baterii de rachete Patriot. De asemenea, mai mulți aliați au anunțat ajutoare individuale suplimentare.STIRIPESURSE.

- Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de aparare antiaeriana suplimentare in Ucraina, printre care baterii de rachete Patriot, a anuntat vineri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, transmit AFP si Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 785. Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a cerut țarilor din Europa sa preia exemplul Germaniei dupa ce aceasta a trimis Ucrainei un sistem suplimentar de aparare antiaeriana Patriot.

- Razboi in Ucraina, ziua 785. Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a cerut țarilor din Europa sa preia exemplul Germaniei dupa ce aceasta a trimis Ucrainei un sistem suplimentar de aparare antiaeriana Patriot.

- Zelenski primește un ajutor neașteptat! Germania va trimite Kievului un sistem de aparare antiaeriana suplimentarGermania va furniza Ucrainei un sistem suplimentar de aparare antiaeriana Patriot si rachete de aparare antiaeriana de fabricatie americana intr-un "moment