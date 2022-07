Supercupa Germaniei: Bayern Munchen vs RB Leipzig. Deschidere…

Bayern Munchen - RB Leipzig, meci contand pentru Supercupa Germaniei, este programat, sambata, 30 iulie, de la ora 21:30, pe Red Bull Arena si va fi transmis in direct la Digi Sport 2 si Prima Sport 2. Germania deschide noul sezon, in mod tradițional, cu Supercupa, in care se intalnesc, la Leipzig, campioana din 1.Bundesliga si castigatoarea Cupei.