Oamenii de știința spun ca au facut un „salt uriaș" folosind supercomputere pentru a combate cea mai mare amenințare pentru sanatatea umana reprezentata de rezistența la antibiotice. In fiecare an, aproximativ 700.000 de oameni mor din cauza bacteriilor rezistente la antibiotice – iar numarul este de așteptat sa creasca la milioane in urmatorii ani. Fara […]