Program Happy Cinema Bacau, 24 feb- 2 mar

Vineri,24 Februarie 14:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Normal, AG 14:30 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG 15:00 Inspector Sun and the Curse of the Black Widow – Animaţie, Familie, Mister, Premiera, AG 15:30 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Normal, AG 16:30 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub)… [citeste mai departe]