Primaria și Consiliul Local Ghiroda, cu susținerea Parohiei Ortodoxe Romane Ghiroda și in colaborare cu ASOCIAȚIA PRO DATINA va invita la Ruga de la Ghiroda Artiști de renume va vor incanta timp de trei zile, in perioada 11-13 iunie, cu muzica, dans și voie buna! Mai sunt doar doua zile pana la Ruga de la Ghiroda! Va așteptam in numar cat mai mare sa traiți alaturi de noi momente speciale, acompaniate de artiști deosibiți care fac cinste folclorului romanesc. Programul aduce cate ceva pentru toata lumea: Concerte Dansuri Parc de distracții Spectacol pentru copii Bunatați Dulciuri