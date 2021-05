Super Dacia lui Ceaușescu de 150 CP. Bolidul dictatorului avea dotări unice Super Dacia lui Ceaușescu de 150 CP. Modelul 1310 TS avea dotari ce o faceau unica pe piața automobilelor vremii. Modelul ce a fost construit la dorința lui Nicolae Ceaușescu, s-a vrut o mașina exclusivista in blocul estic, așa cum fostul președinte a vazut pe strazile din Occident. Primul model Dacia 1310 TS a ieșit pe poarta fabricii de la Mioveni in 1981, intr-o ediție limitata. ”Autoturismul” era dotat premium care cu greu puteau fi fabricate de fabricile producatoare de automobile din Europa de Est, amintim Skoda, Lada, FIAT FSO, Fiat Polski, Moskvich ori Wartburg. Dacia 1310 TS al carei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

