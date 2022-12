Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a solicitat joi, in cadrul unei intervenții facute la Antena 3, ca toate companiile de stat romanești care au conturi la bancile austriece sa și le inchida. Bogdan a acuzat Austria de un comportament „sfidator, revoltatori, agresiv și nesimțit” la adresa Romaniei,…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a declarat, la Antena 3, ca toate companiile de stat romanești ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece din Romania și sa le mute la alte banci, dupa ce Austria a blocat, joi, prin veto admiterea Romaniei și Bulgariei in Consiliul Justiție și Afaceri…

- Unul dintre cei mai mari oameni de afaceri din vestul tarii, care este si unul dintre cei mai importanti fermieri din tara, aradeanul Dimitrie Musca, a dispus, joi dupa-amiaza, inchiderea tuturor conturilor firmelor sale la bancile austriece, ca semn de protest fata de pozitia Austriei in ceea ce priveste…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca votul Austriei impotriva aderarii Romaniei la spatiul Schengen arata faptul ca Austria s-a decuplat de Europa si vor fi consecinte pentru acest stat, „in urma acestui vot absurd”. El a adaugat ca „opozitia nedreapta a Austriei este un cadou gratuit de Craciun…

- Un „veto” impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen pune in pericol buna reputatie a Austriei in Europa de Est, scrie publicația austriaca Die Presse, citata de Rador. “Este evident ca pozitia cancelarului federal si a ministrului de interne este motivata doar de teama, anume teama…

- Obiectie. Un "veto" impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen pune in pericol buna reputatie a Austriei in Europa de Est. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Romania importa circa 85% din carnea de porc, in timp ce porcii din complexele industriale sunt sacrificați, din cauza pestei porcine africane. Dimitrie Musca, un mare fermier din Vestul țarii, il acuza pe Barna Tanczos, ministrul Mediului, ca nu a facut nimic pentru a opri boala, ci din contra s-a…

- Prețul carnii de porc se va dubla in Romania: vestea vine de la unul dintre cei mai mari fermieri din vestul țarii. Unul dintre cei mai mari fermieri din vestul țarii, dar și din Romania, Dimitrie Musca, avertizeaza ca pretul carnii de porc s-ar putea dubla in urmatoarea perioada, din cauza scumpirii…