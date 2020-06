Suntem rușinea Europei! București, singura capitală fără patinoar de șapte ani de zile Strigat disperat de ajutor al șefului Federației Romane de Hochei pe gheața, Alexandru Halauca. Acesta face o marturisire dureroasa nu doar pentru sport, ci și pentru Romania in general. Bucureștiul nu mai are un patinoar de șapte ani de zile, de cand a fost daramat fostul Mihai Flamaropol. De atunci, din 2013, s-au fost inceput lucrarile la unul nou, dar acestea au fost sistate in urma cu 2 ani, iar de atunci santierul este inchis, spre disperarea lui Alexandru Halauca. Presedintele Federatiei Romane de Hochei a facut mai multe demersuri catre autoritati, dar pana acum, toate au fost in zadar.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

