- Locuitorii din capitala Ucrainei, Kiev, s-au adapostit vineri, 2 iunie, intr-o stație de metrou, in timp ce un atac rusesc a provocat alerte de raid aerian in intreaga țara, care au fost ulterior ridicate. Imagini de pe rețelele de socializare au aratat oameni dormind pe podelele și pe bancile unei…

- Un avion polonez a fost șicanat de unul rusesc deasupra Marii Negre, potrivit Ministerului Apararii Naționale . O aeronava de tip L410 TURBOLET din dotarea Poliției de frontiera poloneze, care executa, in cooperare cu Poliția de frontiera romana, misiuni de patrulare de rutina sub egida Frontex deasupra…

- Aflat in vizita in Suedia, ministrul american al apararii a cerut marti Turciei si Ungariei sa ratifice candidatura Suediei la NATO "cat mai curand posibil" si inaintea urmatorului summit al aliantei, de la inceputul lui iulie. "Suntem nerabdatori sa primim Suedia ca pe al 32-lea (membru). Si ca…

- Suedia a devenit statul cu cea mai mica rata de fumatori din Uniunea Europeana. In prezent, doar 5,6% din cei peste 10 milioane de locuitori ai țarii consuma țigari, in timp ce in celelalte state membre ale UE, rata medie a fumatului este mai mare de 23%.

- ”In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors II au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra a trei automarfare, conduse de cetateni romani. Acestia transportau, conform documentelor de insotire a marfii, panouri foto-voltaice,…

- Dupa o pauza in care Moscova a incetat cu amenințarile catre Finlanda și Suedia, marți, ambasadorul Rusiei la Stockholm a avertizat din nou asupra consecințelor pe care cele doua țari le vor suporta dupa aderarea lor la NATO. Potrivit diplomatului, aceasta noua schimbare nu va avea efectul scontat de…

- Autoritațile din Marea Britanie vor sa-i gazduiasca pe migranți in baze militare sau pe feriboturi dezafectate. Planul oficial va fi anunțat peste cateva saptamani, potrivit Sky News.Autoritațile au anunțat ca vor sa renunțe la utilizarea hotelurilor pentru cazarea solicitanților de azil și sa foloseasca…

- Kievul a deschis o ancheta penala cu privire la ceea ce a calificat drept ”impuscare brutala si cinica a unei persoane neinarmate” de catre soldati rusi, asa cum apare intr-o inregistrare video, care s-a raspandit cu repeziciune pe retelele de socializare si a starnit un val de indignare publica in…