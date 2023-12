Suntem în topul fericirii! Austria, România și Polonia, în topul celor mai fericite națiuni din UE Potrivit unui studiu recent ce masoara satisfacția vieții in fiecare stat membru, Austria conduce in „topul” celor mai fericite națiuni din Uniunea Europeana, urmata de Polonia și Romania. In mod paradoxal, deși este una dintre cele mai dezvoltate națiuni din UE și chiar din lume, Germania se afla la coada clasamentului. Anual, Eurostat masoara satisfacția vieții in fiecare stat membru, iar rezultatele indica faptul ca bogația unei țari nu este neaparat corelata cu gradul de fericire al locuitorilor sai. Desigur, Austria, o țara cu o economie robusta, a ocupat in mod consistent prima poziție,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

