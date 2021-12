Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – In opinia senatorului carasean, „Grindeanu reprezinta cea mai buna soluție pentru Ministerul Transporturilor“! Propunerea pentru ca fostul premier sa conduca Ministerul Transporturilor a fost luata in considerare in cadrul discuțiilor care se poarta privind alcatuirea noului guvern si,…

- Fostul ministru al Muncii Violeta Alexandru a afirmat, marti, ca “orgoliile si agenda politica rupta de nevoile oamenilor, comunicarea aroganta” a politicienilor au dus la pierderea de vieti omenesti, scrie Epochtimes-romania.com. In contextul in care valul patru al pandemiei a lovit puternic Bucurestiul…

- „Indiferent prin ce zona din București treci in timpul zilei, indiferent de ora te intalnești cu ambulanțele avand sirenele pornite. Daca nu ești in trafic și deschizi un geam, le auzi. Doar daca te minți singur, nu le auzi. Prietenii iți spun despre prieteni ca sunt bolnavi.E grav. Am facut o mare…

- "Acum este atat de rau, incat noi, la Institut (Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului - n.r.), suntem plini. Etajul de copii cu maladie SARS-CoV-2, ei si parintii lor, e plin. Nu mai avem pe unde sa-i punem. Lumea nu realizeaza ca am ajuns in situatia de a trebui sa ne gandim pe cine…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a transmis un mesaj parinților carora le este frica sa iși lase copiii la școala din cauza Covid. „Aș vrea sa va spun ca regula de baza in legea Educației Naționale este prezența fizica la școala. Atat pentru invațamantul de zi, cat și pentru invațamantul seral.…