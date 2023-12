Sunt sau nu suficienți profesori pentru Școala de Poliție din Câmpina? Recent, in presa centrala a aparut informația potrivit careia Școala de Agenți de Poliție din Campina ar mai avea nevoie de inca 60 de profesori peste cei 90 existenți pentru a-și acoperi deficitul. Ziarul Puterea s-a adresat Școli de Poliție din Campina și a aflat ca realitatea este un pic diferita. Nu e nevoie de 50 de profesori, ci numai de 25, spun acum oficialii Școala de Poliție din Campina se confrunta cu o situație ciudata, numarul insuficient al cadrelor didactice face ca predarea, la unele materii, sa se faca, in mare parte la TV. De curand, in presa centrala a aparut informația conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

