- Norvegia iși va consolida securitatea la instalațiile sale de petrol și gaze, in urma scurgerilor de gaze din Marea Baltica și a rapoartelor privind activitați cu drone in Marea Nordului, a declarat marți ministrul Energiei de la Oslo, transmite Reuters. Europa a investigat marți scurgeri majore la…

- “Vom face Gazprom sa plateasca. Naftogaz evalueaza, de asemenea, posibilitatea de a depune cereri suplimentare”, a declarat CEO-ul Naftogaz, Iuri Vitrenko. La inceputul acestui an, Vitrenko a spus ca Naftogaz ar putea lansa un proces impotriva Gazprom, care a redus volumele de gaze transmise prin Ucraina…

- Nord Stream 1, care trece pe sub Marea Baltica pentru a aproviziona Germania si alte tari, functiona la o capacitate de 20% inainte ca livrarile sa fie oprite timp de trei zile, in aceasta saptamana, pentru intretinere. Livrarile urmeaza sa fie reluate sambata la ora 0100 GMT. ”Livrarile ar trebui sa…

- Peter Szijjarto s-a intalnit luna trecuta cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, la Moscova, pentru a discuta despre achizitionarea a 700 de milioane de metri cubi suplimentari de gaz, pe langa un acord existent de furnizare pe termen lung cu Rusia. Gazprom a inceput majorarea livrarilor de gaze catre…

- Livrarile de gaze rusești catre UE prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de trei zile, din 31 august pana pe 2 septembrie, pentru „mentenanța”, a anunțat vineri, 19 august, concernul rus Gazprom, relateaza AFP cu referire la Hotnews . „Este necesar sa se efectueze mentenanța la fiecare…

- Livrarile de gaze din Rusia, principalul furnizor al Europei, sunt reduse in acest an, dupa ce o ruta a fost inchisa cand Moscova a trimis trupe in Ucraina in februarie si dupa ce sanctiunile au declansat o disputa cu privire la echipamentele conductei Nord Stream 1. Preturile gazelor au crescut in…

- ”Azi (sambata), Gazprom si-a suspendat livrarile de gaze naturale catre Letonia (…), din cauza incalcarii conditiilor de prelevare a gazelor naturale”, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram compania rusa, fara sa faca alte precizari. Acest anunt intervine in contextul in care Gazprom a redus in…