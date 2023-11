Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 21 de oameni au murit marți seara, in Italia, dupa ce autocarul in care se aflau a cazut circa 15 metri in gol, de pe un pasaj peste calea ferata. Intre cei care și-au pierdut viața se numara și doi copii. Autoritațile au activat imediat planul roșu de urgența și peste o suta de pompieri au…

- Cand vad ochi roșii stralucitori și colții amenințatori și aud urlete infioratoare, urșii o iau la fuga ca sa se puna la adapost. Conceput inițial pentru a ține animalele salbatice departe de ferme, autoritațile japoneze folosesc un lup mecanic pentru a impiedica urșii sa intre in zonele urbane și sa…

- Autoritațile satmarene au facut anunțul mult așteptat: in data de 9 septembrie, incepand cu ora 12, a fost reluat traficul rutier pe ruta E81 Zalau – DN1F Tașnad. Va reamintim ca circulația a fost blocata in zona timp de aproape trei zile, dupa ce dintr-un puț forat s-a degajat gaz metan chiar in apropierea…

- Turistii de o zi care doresc sa viziteze Venetia vor trebui de anul viitor sa-si cumpere bilete, potrivit unor noilor cerinte care au drept scop reglementarea fluxului masiv de turisti in celebrul oras, informeaza DPA. Obligativitatea, care va intra in vigoare pe 16 ianuarie 2024, are drept scop un…

- Furtuna cu gheața pe Transalpina: Strat gros de grindina pe cea mai inalta șosea din Romania, in 30 de minute Vreme severa pe Transalpina, duminica. In doar cateva minute, o zona aflata pe Transalpina a fost acoperita de un strat gros de grindina. Turiștii aflați pe cea mai inalta șosea din Romania…

- Poliția Naționala din Spania a emis o alerta europeana cu privire la o schema de furt inovatoare, care i-a imbogatit pe hoti, dar a si atras atenția autoritaților. Politia pune toata Europa in alerta. Noua metoda prin care hotii fura din banii scosi de la bancomat Turiștii care se afla in concediu,…

- Luni dimineața, pe aeroportul Catania din Sicialia, au fost anulate zborurile au fost anulate din cauza eruptiei vulcanului Etna, unul dintre cei mai activi din lume, au anuntat autoritatile aeroportuare, transmite presa internationala. Zborurile din si spre aeroport au fost suspendate pana la ora locala…

- Zborurile au fost anulate luni dimineata pe aeroportul Catania din Sicilia din cauza eruptiei vulcanului Etna, unul dintre cei mai activi din lume, au anuntat autoritatile aeroportuare, transmite presa internationala.Zborurile din si spre aeroport au fost suspendate pana la ora locala 13:00, dupa…