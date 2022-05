Stiri pe aceeasi tema

- 12 evenimente, 12 orașe, 4 țari, 2 luni in care Endava iși propune sa aduca impreuna și sa faciliteze schimbul de experiența pentru profesioniștii IT din comunitațile tech din patru țari din Europa Centrala, una dintre cele mai importante zone in care compania opereaza.Primul eveniment va avea loc pe…

- Aproape un milion de refugiati ucraineni au trecut pana acum granitele Romaniei, iar tara noastra a gestionat bine situatia. O spune David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad-interim al Ambasadei SUA la Bucuresti, care a laudat eforturile autoritatilor roma

- Elevii din Iasi cu varsta cuprinsa intre 15 si 17 ani au posibilitatea de a se inscrie la competitia desfasurata de catre American Councils for International Education, Ambasada SUA - programul Camp Kennedy, editia a V-a. Elevii pot candida la aceasta scoala de vara si sa se pregateasca in domenii…

- Bogdan-Alexandru Stanescu raspunde intrebarilor lansate de Vasile Ernu, intr-un nou interviu din seria „Literatura la zi”. BAS, dupa cum il știu prietenii, vorbește despre literatura de razboi care il face sa vibreze, dar și despre obsesia personajului central din ultimul roman de a da un sens istoriei.…

- Marketingul online se refera la vanzarea de produse prin canalele digitale precum internetul, retelele sociale, videoclipurile online si altele asemenea. Acest fenomen este recunoscut si sub denumirea de marketing electronic, e-marketing, marketing web, marketing cibernetic sau marketing digital. Participarea…

- Nationala de fotbal a Romaniei intalneste astazi, de la ora 20.15 (ProTV), pe stadionul „Steaua“, reprezentativa Greciei. Amicalul din Capitala se desfasoara intr-o zi de mare insemnatate pentru oaspeti. In ziua de 25 martie se sarbatorește Ziua Naționala a Greciei, motiv pentru care le uram elenilor…

- Prima super-mașina electrica dezvoltata integral in Romania. Co-fondatorul Tesla, Martin Eberhard, vine la București sa o vada Co-fondatorul Tesla, Martin Eberhard, vine in Romania pentru a participa la lansarea primului concept de supercar electric dezvoltat integral in Romania, anunța un comunicat…

- Incidentul a avut loc joi dupa amiaza, pe Calea Victoriei intre Bulevardul Dacia și Calea Grivitei. O mașina aflata in trafic a ars ca o torța, insa in urma evenimentului, nu au fost raportate persoane ranite, informeaza Brigada Rutiera, intr-un comunicat. Potrivit autoritaților, traficul este deviat…