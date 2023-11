Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism și un autobuz al Societatii de Transport Bucuresti (STB), a avut loc marți seara, in Capitala. Din primele informații, mașina condusa de o femeie in varsta de 56 de ani ar fi intrat intr-un autobuz. Mijlocul de transport in comun era condus…

- Ambuteiaje infernale in sectorul Centru al capitalei din cauza Summit-ului „Platforma de sprijin pentru Republica Moldova”, ce are loc astazi, 17 octombrie, in Chișinau. Totodata, RTEC a comunicat ca transportul public atesta intarzieri de pana la 30 de minute.

- Inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au descoperit numeroase nereguli la un restaurant ce vindea meniul zilei studenților la Muzica din Capitala. La o sesizare a cotidianului național “Romania libera”, ANPC a demarat de urgența o inspecție inopinata la restaurantul…

- "Pomul Vietii", celebrul brand de tara, amenjat in pavajul ce uneste strada Eugen Doga si bulevardul Grigore Vieru din Capitala, este o lucrare ilegala. Cel putin, asta, sustine ministerul Culturii. Reprezentatii institutiei spun ca pretura sectorului Riscani nu ar fi obtinut actele permisive pentru…

- Crengi uscate, dar cu frunze verzi, care cresc in ghivece. In acest fel Primaria capitalei a decis sa soluționeze problema din scuarul Mihai Eminescu din centrul orașului. Acolo, deși copacii se usuca, ei sint impinziți de verdeața, care nu are nicio atribuție cu arborii. Cu 3 ani in urma, autoritațile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti Constanta s au produs cinci evenimente rutiere soldate doar cu pagube materiale, care nu impun restrictii pe benzile 1 si 2, insa traficul se desfasoara ingreunat, astfel:…

- E sfasietor strigatul parintilor ai caror copii au nevoie de transfuzii ca sa traiasca. Criza de sange e mai acuta acum, in luna de varf a concediilor. Numarul donatorilor aproape ca s-a injumatatit doar in Capitala.

- Este alerta cu bomba in Capitala. Vizate au fost Curtea de Apel și Muzeul Național de Istorie, iar ambele instituții au fost evacuate. Traficul in zona Unirii este blocat. Intervin pirotehniștii.