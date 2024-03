Stiri pe aceeasi tema

- Fosta internationala romana si elena Ruxandra Dumitrescu a incetat din viata, duminica, la varsta de 46 de ani, a anuntat, luni, Federatia Romana de Volei, pe pagina sa de Facebook.''O veste groaznica in voleiul feminin romanesc! Duminica seara, la doar 46 de ani, ne-a parasit Ruxi Dumitrescu, o fosta…

- O femeie din Australia este cea mai autoritara voce din lume, indicațiile sale fiind ascultate in aplicația Google Maps, aflata pe miliarde de dispozitive de pe tot globul. Karen Jacobsen sursa foto the Australian.com.au Nascuta intr-un orașel din Australia, Karen Jacobsen voia sa devina inițial cantareața.…

- Marcela Chircu a lansat un apel pe pagina The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitați ai Romaniei in speranța de a-și gasi mama, Cristina Chircu, al carei ultim domiciliu cunoscut era pe strada Straja, in sectorul 4 din București. Nascuta la 25 iulie 2987, la varsta de doar 4 ani,…

- Potrivit codului de procedura penala, amanarea aplicarii pedepsei nu reprezinta condamnare. Sentința Judecatoria Aleșd poate fi atacata cu apel, noteaza Bihon.ro. Dosarul s-a deschis dupa ce polițiștii au fost anunțați de conducerea unei școli din județul Bihor ca, „in luna septembrie a anului 2021,…

- Doi parinti din Bihor, care au ales sa-si educe acasa toti cei patru copii de varsta scolara, pentru a-i feri de ispita internetului, au fost trimisi in judecata si au primit pedepse de cate 4 luni de inchisoare, relateaza Bihoreanul. „Acei parinti sunt mai responsabili si mai constiinciosi decat directorul…

- Parinți condamnați pentru ca și-au retras copiii de la școala și i-au inscris la homeschooling. Patru luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei și obligația de a munci cate 40 de zile in folosul comunitații. Este condamnarea primita de...

- Tradițiile și obiceiurile asociate sarbatoririi Craciunului nu numai ca aduc magia și bucuria in sufletele oamenilor, dar au și o istorie bogata și o profunzime culturala care se transmit de la o generație la alta. Perioada dintre 25 și 27 decembrie este plina de ritualuri menite sa aduca noroc și prosperitate…