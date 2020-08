Sunt copiii cei cu „încărcăturile virale” ridicate? ”M-au surprins incarcaturile virale ridicate pe care le-am observat la copiii de toate varstele, mai ales in primele doua zile de infectie”. Astfel suna afirmația directoarei Spitalului General din Massachusetts (MGH), Lael Yonker. Ea este autoarea principala a unui studiu care releva ca cei mici pot fi ”purtatori ascunsi” ai coronavirusului. Și pot avea un rol mai mare decat se credea in raspandirea COVID-19. Studiul a fost efectuat in doua spitale din statul american Massachusetts. Iar apoi a fost publicat in revista stiintifica Journal of Pediatrics, potruvit EFE. Desi copiii infectati cu COVID-19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

