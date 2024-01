Sunquest SRL da in judecata Primarul Municipiului Mangalia. Dosarul, pe rolul Tribunalului Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 4011 118 2023, care are ca obiect actiunea prefect tutela administrativa anulare act adm HOT NR 142 28.11.2022. Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 4011 118 2023, care are ca obiect actiunea prefect tutela administrativa…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 3631 256 2023, care are ca obiect obligatia de a face. Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 3631 256 2023, care are ca obiect obligatia de a face. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 15.12.2023, pe Sectia…

- Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat se afla dosarul 8220 118 2023 ce are ca obiect " actiune in anulare OG nr. 5 2001 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 4 decembrie 2023 pe Sectia a II a Civila, fiind in stadiul de fond, iar ultima modificare a fost operata in data de 5 decembrie…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 29108 212 2023, care are ca obiect autorizare desfiintare lucrari legea 50 1991 .Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 01.11.2023, pe sectia civila. Obiectul dosarului consta autorizare desfiintare lucrari legea 50 1991 , fiind in…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 7309 118 2023, care are ca obiect pretentiile.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 26.10.2023, pe Sectia a II a civila. Obiectul dosarului consta in pretentii, fiind in stadiul de Fond.Parti in dosar sunt Compania Nationala de Cai…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta a fost inregistrat 27866 212 2023, care are ca obiect pretentiile.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 19.10.2023, pe sectia civila. Obiectul dosarului consta in pretentii, fiind in stadiul de fond. Parti in dosar sunt Primarul Municipiului Constanta, in calitate…

- Noul dosar are indicativul 7089 118 2023 si a fost inregistrat ieri, 17 octombrie 2023, pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia a II a Civila, materia Litigii cu Profesionistii.House 3000 Real Estate Investment SRL Constanta, companie fata de care municipalitatea inregistreazi datorii ce echivaleaza…