- Sinagoga Neologa Arad (Strada Tribunul Dobra, Nr. 10) gazduiește in data de 26 august, de la ora 19.00, un concert deosebit susținut Orchestra de Camera din Toulouse, alaturi de artiști de renume internațional, Clara Cernat (solista, vioara) și Thierry Huillet (compozitor, dirijor). „Rapsodii pe teme…

- Teatrul Național din Timișoara lanseaza cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului European al Spectacolului – Festival al Dramaturgiei Romanești (FEST-FDR), care se va desfașura intre 28 august și 5 septembrie și se bucura de susținerea administrației locale. Importanta sarbatoare a teatrului, FDR este,…

- Luna august aduce melomanilor timișoreni un eveniment de inalta ținuta artistica ce devine liantul dintre public și patrimoniu. Prima ediție a proiectului „Sunetul Sinagogilor”, organizat de Asociația Pantograf, prezinta un concert inedit susținut de Orchestra de Camera din Toulouse, alaturi de solista…

- Ziua Timișoarei va fi marcata și in acest an prin acțiuni ce se vor derula pe durata mai multor zile, atat in zona centrala, cat și in cartiere. Programul artistic va fi unul diversificat, de la muzica pop-rock pana la prelucrari folclorice și muzica clasica și se va completa armonios cu materiale…

- Cea de-a III-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade, care dorește sa invie lumea cavalerilor și a domnițelor, a iscusiților meșteri, a tradițiilor, cantecelor și dansurilor la moda acum cateva secole, va avea loc in parcul din zona castelului Huniade, incepand de vineri, 16 iulie, ora…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza intre 14 și 18 iulie o noua ediție de vara a Salonului Industriei Ușoare, care va fi gazduit la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș. Peste 50 de companii din intreaga țara – producatori și comercianți – și-au anunțat deja participarea…

- La Muzeul Spiritualitații Romanești de la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe are loc astazi, incepand cu ora 10.30, deschiderea lucrarilor ediției a XXIX-a a „Zilelor Andrei Șaguna” la care iau parte Episcopul Covasnei și Harghitei, PS Andrei, și zeci de oaspeți din țara. Programul „Zilelor…

- Cea de-a XX-a ediție a Festivalului Etniilor, unul din cele mai pitorești evenimente care evidențiaza multiculturalitatea spațiului banațean, este organizata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș in parteneriat cu Muzeul Satului Banațean și Arhiepiscopia Timișoarei, va avea loc in data de…