Sunak vrea, în primul său discurs major de politică externă, ca regatul Unit să-şi apere puternic valorile în lume ”Adversarii nostri si concurentii nostri au o strategie pe termen lung. In fata acestor provocari, viziunea pe termen scurt si dorintele pioase nu sunt de ajuns”, urmeaza sa declare Rishi Sunak, potrivit unor fragmente difuzate de Downing Street inaintea acestui discurs pe care seful Guvernului urmeaza sa-l sustina luni, la Guidhall, palatul City, in fata unei adunari de diplomati si reprezentanti ai lumii afacerilor. ”Asta inseamna sa fim mai puternici, pentru a ne apara valorile si deschiderea care stau la baza prosperitatii noastre”, urmeaza sa spuna el. Asta inseamna totodata ”sa le tinem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a scris dictatorului nord-coreean Kim Jong Un si i-a propus sa coopereze in vederea "accelerarii pacii" in lume, anunta sambata agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, relateaza AFP. Aceasta scrisoare intervine in contextul in care tensiunile in peninsula coreeana…

- Expulzarea a peste 400 de presupusi spioni rusi din intreaga Europa in cursul acestui an a dat Moscovei „cea mai importanta lovitura strategica” din istoria recenta si l-a luat prin surprindere pe președintele Vladimir Putin, a declarat miercuri Ken McCallum, șeful spionajului intern britanic, potrivit…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat vineri, 4 noiembrie, la Beijing, ca Germania urmarește politica unei „singure Chine”, abordand in același timp preocuparile tot mai mari legate de stabilitatea și pacea din regiune. Scholz i-a cerut, de asemenea, președintelui Xi Jinping sa foloseasca influența…

- Pe langa criza financiara globala si varful pandemiei de Covid-19, acesta este ”cel mai slab profil de crestere din 2001”, a declarat FMI in raportul World Economic Outlook publicat marti. Estimarea PIB-ului sau pentru acest an a ramas neschimbata, la 3,2%, in scadere fata de ritmul de 6% observat in…

- Premierul britanic Liz Truss i-a transmis presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in timpul unui apel telefonic, ca Marea Britanie "nu va recunoaste niciodata" incercarile Rusiei de a anexa parti ale Ucrainei, se arata intr-un comunicat emis de Downing Street, potrivit The Guardian. "Premierul a…

- Producatorul german de automobile Opel a oprit o expansiune care era planificata in China, pe fondul tensiunilor geopolitice dintre Beijing, pe de o parte, si Statele Unite si Uniunea Europeana pe de alta parte, potrivit unor surse apropiate situatiei, citate de cotidianul Handelsblatt, transmite…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis, luni, felicitari lui Liz Truss, aleasa de conservatorii britanici pentru a-i succede premierului in exercitiu Boris Johnson, subliniind ca spera ca Regatul Unit va respecta acordurile incheiate in cadrul Brexit-ului. "Uniunea Europeana…

- Perspectiva ca Liz Truss sa devina premier al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este privita de UE cu un amestec de iritare si neliniste, diplomati europeni afirmand ca odata cu razboiul din Ucraina si problemele provocate de inflatie, ultimul lucru de care au nevoie este o lupta…