Summitul Ligii Arabe a fost amânat. Care este contextul Summitul anual al Ligii Arabe, prevazut pentru 22 martie la Alger, dupa trei ani de intrerupere din cauza pandemiei de COVID-19, va fi ”amanat” din cauza coronavirusului, a anuntat numarul 2 din organizatia panaraba, informeaza sambata AFP. ”Algeria insasi prefera optiunea’‘ amanarii, a explicat secretarul general-adjunct al Ligii Arabe, Hossam Zaki, la o saptamana dupa revenirea de la Alger, unde a condus o delegatie insarcinata cu supravegherea pregatirilor pentru organizarea reuniunii. ”Fiecare tara gazda spera sa primeasca un maxim de lideri de nivel inalt’‘, lucru care nu este garantat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre UE, pe agenda aflandu-se situatia europeana de securitate, precum si evolutiile din Libia, Siria, Mali, Sudan si regiunea Indo-Pacific, a informat, duminica, MAE.…

- Summitul anual al Ligii Arabe, care urma sa aiba loc în 22 martie la Alger, dupa trei ani de întrerupere din cauza pandemiei de COVID-19, va fi amânat din cauza coronavirusului, a anuntat numarul 2 din organizatia panaraba, scrie AFP.''Algeria însasi prefera optiunea''…

- Liderii AUR din municipiul Cluj-Napoca și mai mulți clujeni nemulțumiți au protestat impotriva certificatului verde necesar pentru a intra la Targul de Craciun din oraș. „Am facut un protest pentru a atrage atenția ca toți avem dreptul sa intram la targ, nu doar cei vaccinați. Toți platim taxe”, au…

- Ministrul francez al culturii, Roselyne Bachelot, a anuntat vineri apropiata deschidere a arhivelor asupra "anchetelor judiciare" privind razboiul din Algeria (1954-1962), la aproape 60 de ani de atunci si in conditiile in care relatiile franco-algeriene sunt in criza de mai multe luni, informeaza…

- Autoritatile germane au anuntat duminica al treilea caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, un caz anuntat anterior ca fiind suspect si confirmat la o persoana sosita pe 21 noiembrie la Frankfurt cu un zbor din Africa de Sud, relateaza AFP. Aceasta persoana, vaccinata cu schema completa…

- Fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila spune ca, in ziua cu recordul absolut de morti de la inceputul epidemiei, s-a nascut monstruoasa coalitie impotriva sanatatii publice. Aceasta face referire la faptul ca liderii grupurilor parlamentare PNL, PSD, UDMR si AUR au respins dezbaterea urgenta a Legii…

- Sudan, Ciad si Niger au convenit luni cu Comitetul Militar Comun 5+5, ce reuneste reprezentantii celor doua guverne rivale din Libia, sa coordoneze iesirea din aceasta tara a mercenarilor care provin din respectivele trei state vecine Libiei, in urma unei reuniuni desfasurate la Cairo, relateaza…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a anuntat ca va fi ridicata starea de urgenta instituita in tara in urma cu patru ani, scrie Reuters. Introdusa pe intreg teritoriul in aprilie 2017, in urma atentatelor sangeroase revendicate de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) impotriva unor biserici,…