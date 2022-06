Summitul G7 s-a deschis în Bavaria prin adoptarea de noi sancțiuni și un apel la unitate Liderii tarilor G7 (Grupul celor sapte cele mai industrializate tari din lume) au dat tonul summitului lor, reunit in Bavaria si consacrat pe larg razboiului din Ucraina, anuntand duminica extinderea sanctiunilor impotriva Moscovei si lansand un apel la unitate, potrivit AFP si Boursorama. Acesta este primul semnal de sustinere pentru Ucraina al reuniunii G7 care a inceput la miezul zilei in Alpii bavarezi. „Impreuna, G7 va anunta ca vom interzice importurile de aur rusesc, o sursa de export majora pentru Rusia, ceea ce o va priva de miliarde de dolari”, a indicat pe Twitter presedintele american… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

