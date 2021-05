Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat si de guvern din statele UE se reunesc vineri in orasul portughez Porto la un summit de doua zile pentru a incerca sa construiasca o Europa mai sociala in urma pagubelor economice produse de pandemie, dar drumul se anunta lung inainte de a obtine rezultate concrete, Cei 27 fiind divizati…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri si sambata, la Porto in Portugalia, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE - India, in format de videoconferinta, alaturi de premierul Narendra Modi, informeaza Administratia…

- Portugalia a redeschis luni gradinitele si scolile primare, saloanele de coafura si librariile, incepand astfel un plan de iesire treptata din izolare pana la inceputul lunii mai, pentru a evita o relansare a epidemiei de coronavirus care a lovit puternic tara la inceputul anului, relateaza AFP. "Intram…

- Despartite in 1993, Cehia si Slovacia sunt unele din cele mai ravasite tari de pandemie- au unele din cele mai ridicate rate de mortalitate din Europa, si in cazul ambelor gestionarea epidemiei in plan intern a starnit un tumult pe scena politica, premierii ambelor tari confruntandu-se cu o scadere…

- Comisarul Uniunii Europene (UE) pentru locuri de munca si drepturi sociale, Nicolas Schmit, a atentionat asupra unei potentiale crize sociale dupa pandemia de coronavirus, informeaza joi dpa. Chiar daca pana acum nu a avut loc o crestere dramatica a cifrelor privind somajul, perspectivele, in special…