- Intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un este pusa din ce in ce mai mult sub semnul intrebarii din cauza ultimelor declaratii facute de regimul de la Phenian si a ingrijorarilor legate de agenda summitului, dar si in contextul vizitei presedintelui…

- Coreea de Sud vrea sa medieze neintelegerile intre Statele Unite si Coreea de Nord, inainte de intalnirea presedintelui american Donald Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care e planificata sa aiba loc pe 12 iunie in Singapore, relateaza site-ul agentiei Reuters. Phenianul a amenintat…

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea loc la 12 iunie in Singapore, potrivit unui anunt facut joi pe Twitter de liderul de la Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. ''Intalnirea extrem de asteptata…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca au fost stabilite data si locul unde se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un si ca detaliile urmeaza sa fie anuntate in curand, relateaza Reuters si AFP. Casa Alba a transmis ca summitul istoric dintre presedintele…

- Biroul de presa al Casei Albe a confirmat informațiile care circulau de cateva zile privind misiunea secreta a șefului CIA (desemnat și votat deja in Senatul SUA ca nou șef al Departamentului de stat al SUA) la Phenian.Pe contul de Facebook al Casei Albe au fost postate doua fotografii facute…

- Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit miercuri despre intalnirea pe care urmeaza sa o aiba cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un. Liderul SUA a marturisit ca e dispus sa se ridice și sa plece de la masa, in timpul intalnirii, daca discuțiile nu se ridica la nivelul așteptarilor. …

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…

- Casa Alba a facut un nou anunț cu privire la intalnirea dintre Donald Trump și Kim Jong-un, liderul nord-coreean. Intalnirea istorica intre presedintele american si dictatorul nord-coreean urmeaza sa aiba loc in luna mai, dar nu sunt cunoscute inca detalii practice despre