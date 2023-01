Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ucrainean, Denis Șmigal, a confirmat, marți, ca vineri va avea loc, la Kiev, summitul Ucraina-Uniunea Europeana. Evenimentul este organizat la o zi dupa „consultarile interguvernamentale” dintre Kiev si Comisia Europeana care vor avea loc „pentru prima data in istoria noastra”.

- „Trebuie sa avem pana la finalul primului trimestru pe aceasta reforma cu Comisia Europeana evaluata legea. Suntem in stransa legatura cu comisia, avem mai multe reforme de indeplinit”, a spus ministrul Muncii, la Realitatea PLUS.Intrebat cand vor avea oamenii pensii recalculate, Marius Budai a raspuns:…

- Parlamentul European a transmis ca nu va fi „nici o impunitate” pentru scandalul de corupție ce a izbucnit de cateva zile. Președintele Roberta Metsola a declarat marți (13 decembrie) ca instituția sa „nu va lasa piatra neintoarsa” in efortul sau de a combate corupția. Comentariul a venit dupa ce grupurile…

- Budapesta a blocat o serie de acorduri importante pentru UE, in speranța ca Bruxelles-ul va debloca fondurile UE destinate Ungariei, dar suspendate din cauza temerilor privind deteriorarea statului de drept. In cele din urma a obținut un compromis, scrie site-ul european Politico. Bruxelles-ul a acceptat…

- Premierul ungar Viktor Orban a acuzat vineri Comisia Europeana ca, din motive politice, ingheața fondurile europene destinate Ungariei. Aceste motive ar fi legate de incalcarea politicilor europene referitoare la primirea migranților și de neaplicarea sancțiunilor europene impuse Moscovei.

- Intalnirea, care s-a desfașurat la Kiev, a avut loc pentru „a confirma sprijinul continuu al Marii Britanii” pentru Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, a declarat un purtator de cuvant din Downing Street, pentru BBC . Rishi Sunak, care a preluat mandatul luna trecuta, a promis ca Marea Britanie va…

- „Nu minte nimeni. Eu am vorbit despre un raport al Bancii Mondiale. Este o stare de fapt care se regaseste in fiecare dintre tarile UE. Deci nu este vorba de a minti pe cineva. Am citit informatia respectiva. E vorba despre un raspuns pe care cineva de la CE l-a dat. Nu se pune problema in acest moment…