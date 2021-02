Summit european excepţional pe 25 şi 26 februarie prin videoconferinţă Sefii de stat si de guvern din UE se vor reuni pe 25 si 26 februarie pentru un summit european extraordinar prin videoconferinta consacrat problemelor de sanatate, aparare si securitate, a declarat joi un purtator de cuvant al presedintelui Consiliului European Charles Michel, relateaza AFP.



Summitul va incepe pe 25 februarie la 14:00 GMT cu o sesiune dedicata ''coordonarii privind Covid'', apoi va fi urmat a doua zi la 8:00 GMT de o alta intalnire virtuala pe probleme de ''securitate si aparare'', a precizat purtatorul de cuvant pe Twitter.



Sursa articol: agerpres.ro

