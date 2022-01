Stiri pe aceeasi tema

- Record! Adele va incasa 700.000 $ pe zi pentru a canta in Las Vegas, incepand de vineri. Ea va deveni, astfel, unul dintre cel mai bine platiti artisti din istorie in metropola, potrivit click.ro. Cantareata britanica Adele (33 de ani) va incasa 27,7 milioane $ pentru rezidenta sa din Las Vegas. Sirul…

- Probleme de sanatate pentru cantareata canadiana Celine Dion, care a anuntat, sambata, ca anuleaza ultimele concerte programate in cadrul etapei nord-americane a turneului sau “Courage”, informeaza AFP.“Chiar speram sa fiu pregatita sa ma intorc pe scena acum, insa descopar ca trebuie sa am mai multa…

- Cantareata britanica Adele a dezvaluit, miercuri, un videoclip inedit al melodiei „Oh My God", ce face parte din noul album de succes „30". Filmat in alb si negru, videoclipul o arata pe Adele inconjurata de dansatori. Autorul videoclipului este Sam Brown, cel care l-a realizat si pe cel pentru „Rolling…

- Pandemia mondiala de coronavirus a lovit-o și pe Jennifer Lopez. Vedeta este implicata intr-un proiect important, care ii va aduce milioane de dolari. Filmarile acestuia se amana, iar actrița risca sa piarda onorariul sau. Filmarile peliculei „Mama” s-au mutat din Canada in Spania, unde a izbucnit…

- Nadia Comaneci a sarbatorit Revelionul alaturi de mai multe vedete mondiale, gazda petrecerii fiind nimeni altul decat celebrul Bruno Mars. La evenimentul care a avut loc in Las Vegas, campioana s-a distrat și a dansat pana la ora 3 dimineața. Nadia Comaneci a „rupt” mediul online dupa ce a postat cateva…

- Niculina Stoican se confrunta cu probleme dupa moartea lui Petrica Mațu Stoian. Interpreta de muzica populara a fost chemata in instanța dupa ce a fost acuzata de furt. Vedeta a recunoscut ca nu traverseaza momente extrem de placute din viața sa. Ce se intampla cu Niculina Stoican. Cantareața a ajuns…

- Noul single al cantaretei Adele, „Easy On Me”, a devenit cel mai difuzat din istoria radioului american in cursul saptamanii de dupa lansare. Adele a stabilit un nou record cu single-ul „Easy On Me”, lansat vinerea trecuta, devenind titlul cel mai difuzat la radio in cursul saptamanii de dupa lansarea…

- Laurie Blue Adkins, cunoscuta sub numele de scena Adele, 33 de ani, a declarat ca a inramat o bucata de guma mestecata de Celine Dion, in timpul unui interviu oferit pentru Vogue. „James Corden, actorul și prezentatorul tv, prieten de-ai mei, a facut emsiunea Carpool Karaoke cu Celine Dion. Ei, si cum…