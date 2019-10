SUMAL, solutia pentru taierile ilegale de paduri si reducerea incidentelor violente sau mortale, ignorata de autoritati

Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Pop, președintele Partidului Ecologist Roman, acuza Avocatul Poporului și solicita informatii despre sesizarile din oficiu privind taierile de paduri și aerul poluat.Citește și: Florin Cițu a facut declarații- Ce se va intampla cu majorarea pensiilor "Constitutia ne garanteaza:…

- „M-am saturat de aceasta mafie nenorocita. M-am saturat de politicieni care legifereaza aceasta crima a taierilor ilegale! In 3 noiembrie voi fi in strada. Aceste defrișari "legale" sau ilegale trebuie sa inceteze”, a scris, vineri, Oana Pellea pe contul de Facebook. Organizatiile Greenpeace,…

- Razvan Cenușa, unul din padurarii Ocolului Silvic Moldovița (județul Suceava), a fost atacat in plina zi de un om de afaceri aflat in legaturi cu mafia lemnului. Incidentul a avut loc la mai puțin de 24 de ore dupa ce un alt padurar a fost omorat pentru ca intervenise in cazul unei taieri ilegale in…

- Echipamentele noului Sistem National Integrat de Urmarire a Trasabilitatii Materialelor Lemnoase - SUMAL au fost achizitionate si sunt in curs de instalare si configurare, lansarea versiunii complete fiind preconizata pentru data de 30 iunie 2020, a anuntat, vineri, Ministerul Apelor si Padurilor…

- Sistemul informatic integrat de urmarire a materialelor lemnoase - SUMAL si Radarul Padurilor nu vor functiona duminica, 25 august, timp de sase ore, ca urmare a unor lucrari de mentenanta, informeaza Ministerul Apelor si Padurilor (MAP), pe pagina de internet a institutiei. "In data de 25.08.2019…

- Plaja din Constanta a ajuns o uriasa parcare pentru masinile turistilor. Haosul care domina litoralul, chiar in resedinta de judet, este inimaginabil in conditiile in care exista patru institutii, plus comunitatea privata a operatorilor de plaje, care trebuie sa reglementeze aceasta situatie.

- O sesizare a Greenpeace privind taieri ilegale din judetul Suceava nu s-a dovedit conforma cu realitatea in urma verificarilor preliminare in teren, a declarat marti, la Vama, directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihailescu, in cadrul unei intalniri initiate de acesta cu activistii Greenpeace. Mihailescu…

- Mama Luizei, Monica Melencu, a declarat pentru MEDIAFAX, ca i-a trimis fiicei sale bani din Anglia, insa fata nu a mai apucat sa ridice banii. „Dupa ce a disparut ea, am facut o cerere și i-am scos tot eu”, a spus mama fetei.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE…