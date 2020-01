Stiri pe aceeasi tema

Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (8,74 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, se arata intr-un comunicat publicat pe pagina de Internet a Ministerului chinez de Finante, informeaza…

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (8,74 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, se arata...

- Epidemia de pneumonie virala care s-a soldat cu 41 de morti „se accelereaza“ si plaseaza China intr-o „situatie grava“, a recunoscut sambata presedintele Xi Jinping, indemnand la o consolidare a autoritatii regimului comunist, relateaza AFP.

- China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o tanara a fost inmatriculata la ordinul lui Vela, dupa ce profesorii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala (coronavirus) si recomanda, temporar, evitarea deplasarilor in zona. Potrivit…

- ​​Autoritațile chineze au declanșat o ancheta dupa ce o epidemie de pneumonie a izbucnit și a stârnit panica. Zeci de cazuri au fost confirmate în Wuhan, conform BBC.44 de cazuri au fost confirmate pâna acum, dintre care 11 severe, potrivit autoritaților. Epidemia a facut ca Hong…

