Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta argentiniana furnizeaza acum cel mai bine platit spectacol din fotbalul american, dupa ce septuplul caștigator al Balonului de Aur s-a transferat Inter Miami. El a ajutat la creșterea profilului fotbalului intern in America, oaspeții de prima mana venind in numar mare pentru a-l vedea in acțiune,…

- De asemenea, Meta nu a folosit chaturile private pe serviciile sale de mesagerie ca date de instruire pentru model si a luat masuri pentru a filtra detaliile private din seturile de date publice utilizate pentru instruire, a declarat presedintele pentru afaceri globale al Meta, Nick Clegg, vorbind in…

- Un soldat profesionist ar fi platit, in Armata Romana, cu 3500 de lei net, la care se adauga diferite sporuri, este informația care se vehiculeaza, in aceste ore, pe un grup de discuții al militarilor. Discuția referitoare la salarii a pornit de la o persoana care a intrebat cați bani primește un soldat…

- Fiica Adelinei Pestrițu a implinit 5 ani. Cateva din rarele imagini postate pe internet! In urma cu aproximativ trei ani, Adelina Pestrițu și Virgil Steblea au hotarat sa nu mai posteze in mediul online imagini cu chipul fiicei lor. Cei doi au luat atunci aceasta decizie pentru a-și proteja copilul,…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) face o gramada de bani și din rețelele sociale. Cel mai bine platit sportiv din lume ia 2.397.000 de dolari la fiecare postare a sa. Starul portughez ii devanseaza pe Kylie Jenner (1,8 milioane) și pe Lionel Messi (1.777.000). Cristiano Ronaldo doboara noi recorduri atat…

- Loredana Groza și-a pus pe jar fanii de pe Instagram, dupa ce a postat o fotografie inedita. Postarea a fost apreciata de un numar mare de oameni iar, in rubrica de comentarii, internauții nu au ezitat sa o complimenteze. Apariția cantareței supranumite „regina muzicii pop” i-a uimit pe urmaritorii…