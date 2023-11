Stiri pe aceeasi tema

- Solista Andra le-a purtat noroc fotbaliștilor noștri, aseara, in meciul decisiv pentru Euro 2024, Romania-Elveția, desfașurat pe Arena Naționala, in prezența unui public numeros, de peste 50.000 de fani inflacarați. In exclusivitate pentru Playtech Știri, colegul ei de breasla, Mihai Traistariu sare…

- Andra a oferit un moment emoționant pe Arena Naționala, inaintea pertidei Romania-Elveția din preliminariile Campionatului European de Fotbal 2024. Artista momentului a interpretat inmnul se stat, iar unii dintre fani au vrut sa știe daca a primit bani pentru prestație.

- Aseara, meciul de fotbal dintre Romania și Elveția a fost un eveniment plin de momente unice și memorabile pentru lumea sportului romanesc. Aseara, Romania a invins Elveția cu 1-0, pe Arena Naționala, reușind astfel sa se califice la EURO 2024 de pe poziția de caștigatori ai Grupei I. Golul care a dus…

- Andra a cantat aseara imnul, pe Arena Naționala, la meciul Romania - Elveția, care s-a incheiat cu victoria țarii noastre. Dupa reprezentația ei, artista a fost chestionata de fani daca a primit bani sau nu pentru a canta, iar ea, fara rețineri, a spus public ca nu. Ieri, inainte de meci, pe pagina…

- Andra a cantat live, pe stadionul național, imnul Romaniei, inainte de meciul dintre Romania și Elveția. 50.000 de oameni au intonat, alaturi de celebra artista, „Deșteapta-te, romane!”, a carei interpretare a fost impresionanta.Aflata pe podium, Andra Maruța a adus emoția in inimile tuturor celor aflați…

- Pe data de 20 noiembrie, Federația Romana de Fotbal (FRF) a transmis, cu mare entuziasm, ca Andra Maruța va canta „Deșteapta-te, romane” in fața a aproape 50.000 de oameni, inainte de inceperea partidei dintre Romania și Elveția.Se pare ca artista nu a avut timp sa se pregateasca și sa invețe imnul…

- Andra a uimit, in aceasta seara, Romania! Artista a avut parte de un moment emoționant inaintea partidei dintre Romania și Elveția. Cantareața a cantat imnul țarii noastre pe stadion, in fața a zeci de mii de suporteri. Iata ce mesaj a transmis inainte de a urca pe scena!

- Ana Baniciu, Edy Kovacs și Raluka au fost prinși in bombardamentele din Tel Aviv, deoarece se aflau in luna de miere, dar cei trei s-au intors in siguranța in Romania. Recent, pe rețelele de socializare, artista le-a aratat internauților ce cadou a primit chiar inainte cu o zi sa inceapa razboiul. Cantareața…