Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iași a avut de a face cu o situație neplacuta. Acesta a ramas fara bani in cont, din cauza unei excursii in care nici macar nu a mers. Barbatul a fost mirat dar și furios in același timp. Intr-un final, a decis sa-și caute dreptatea in instanța. A platit excursia in care […] The post Situație…

- Rodion Roșca a murit, dar ceea ce a lasat in urma il transforma intr-o legenda a muzicii electronice din Romania.Rodion a absolvit Liceul de Muzica din Cluj, instrumentul clarinet.Rodion experimenteaza, inca din anii de liceu, posibilitațile generarii de sunete noi, neconvenționale. Folosind la inceput…

- Gheorghe Moroșan, barbatul care a luat doi ostatici in fostul sau apartament din Onești și i-a executat, „grație” polițiștilor care au asistat ca la spectacol, ore in șir, iși pusese toate speranțele in Cel de Sus.

- Un tanar de 20 de ani din Mogoș s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 23 februarie 2021, in jurul orei 09,30, polițiștii Postului de politie Mogoș l-au depistat pe un tanar […] Citește…

- Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) din cadrul CNA anunta ca a aplicat sechestre pe bunuri in valoare de peste 3 milioane de lei, pe parcursul saptamanii precedente. Este vorba despre bunuri de provenienta ilicita care au fost indisponibilizate in cadrul unei cauze penale, pornite…

- Un barbat de 44 de ani, din Craciunelu de Jos, s-a ales cu dosar penal pentru braconaj piscicol. A fost depistat in timp ce pescuia cu unelte interzise pe raul Tarnava Polițiștii din Blaj au depistat un barbat de 44 de ani, din Craciunelu de Jos, care pescuia pe albia raului Tarnava, folosind unelte…

- Un tanar de 18 ani, din Plenita, este acuzat de oamenii legii de comiterea infractiunilor de conducere a unui autovehicul neinmatriculat, fara permis si sub influanta alcoolului. Pe scurt, tanarul a condus baut si fara permis si a provocat un accident in uruma caruia au fost distruse geamurile unei…