Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui scriitor al carui articol a stat la baza filmului din 1986 "Top Gun", cu Tom Cruise in rolul principal, a dat luni in judecata studioul Paramount Pictures pentru incalcarea drepturilor de autor asociate unei continuari a acelui lungmetraj, superproductia "Top Gun: Maverick", lansata…

- Filmul "Top Gun: Maverick", cu Tom Cruise, a inregistrat venituri impresionante de 86 de milioane de dolari in al doilea weekend de la lansare, mentinandu-se pe prima pozitie in box office-ul nord-american. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- De vineri, 27 mai, filmele care intra in premiera la Cineplexx sunt: Fabrica de Vise si Top Gun: Maverick. Asa ca, cinefilii se pot delecta atat cu o animatie cat si o actiune bine meritata la Cineplexx. Tom Cruise revine pe marile ecrane in rolul legendarului pilot Maverick cu o noua acțiune exploziva…

- Top Gun 2022 s-a lansat in Romania. Ce vedete au fost la premiera! Dupa premierele de la Cannes, Londra sau New York, Top Gun s-a lansat acum și in Romania. Filmul este o continuare a peliculei din 1986, care a fost și va ramane unul dintre cele mai de succes filme ale tuturor timpurilor. In urma cu…

- Tom Cruise a pilotat un elicopter cu care a aterizat pe un portavion american, o aparitie epica pe covorul rosu la premiera noului sau blockbuster, "Top Gun: Maverick", relateaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Vedeta de la Hollywood a povestit ca realizarea acestui film a fost o situatie "acum sau…

- Un desant cu stil: Tom Cruise a pilotat un elicopter cu care a aterizat pe portavionul american USS Midway in San Diego, California, o apariție spectaculoasa pe covorul rosu la premiera noului sau blockbuster. Starul de la Hollywood a povestit ca realizarea acestui film a fost o situatie „acum sau…

- Tom Cruise a prezentat joi, de pe un avion aflat in zbor, in avanpremiera mondiala filmul "Top Gun: Maverick", a doua parte a productiei de succes lansata in 1986. Continuarea "Top Gun" preia povestea lui Maverick, un pilot de elita interpretat de Tom Cruise, la aproximativ treizeci de ani dupa filmul…