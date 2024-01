Stiri pe aceeasi tema

- Județul Mureș a primit o alocare bugetara in valoare de 154.553.000 de lei reprezentand "sume din Taxa pe Valoare Adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2024", precum și o alocare bugetara in valoare de 262.623.000 de lei reprezentand "sume defalcate din…

- Deputatul Lilian Scripnic l-a intrebat pe premierul Marce Ciolacu, printr-o interpelare parlamentara, despre contractele OMV Petrom cu instituțiile statului iar raspunsul a fost evaziv. Il va ajuta PUTEREA! Publicația PUTEREA il va ajuta pe deputatul Lilian Scripnic sa afle raspunsul la o intrebare…

- In acest sens, in ultima sedinta, guvernul a aprobat prin Ordonanta de Urgenta ca OLI sa preia personal cu atributii in domeniu, de la autoritatile competente in acordarea licentelor, autorizatiilor, acordurilor, avizelor, permiselor sau altor acte administrative. ”Prin preluarea personalului de la…

- Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, Nr. 1082 din 29 noiembrie 2023 a publicat o Hotarare a Parlamentului Romaniei privind aprobarea inființarii Comandamentului Regional de Componenta de Operații Speciale, sub denumirea Regional Special Operations Component Command (HQR-SOCC), pe teritoriul Romaniei.…

- SC Drumuri si Poduri, aflata in subordinea Consiliului Judetean Covasna, va asigura si in acest an intretinerea drumurilor judetene pe timpul iernii. Valoarea serviciilor este estimata la peste 11 milioane de lei. Potrivit conducerii CJ Covasna, utilajele din cele patru baze de deszapezire, aflate in…

- Consiliul Județean Cluj a incheiat noi contracte de lucrari de intreținere ce vizeaza nu mai puțin de 22 de drumuri sau sectoare de drumuri județene. Lucrarile urmeaza sa se desfașoare pe mai multe sectoare, in lungime insumata de 268,5 kilometri, și au scopul de a imbunatați condițiile de circulație,…

- Consiliul Județean a incheiat 22 de noi contracte pentru intreținerea drumurilor județene Acestea vizeaza peste 268 de kilometri de drum Consiliul Județean Cluj a incheiat noi contracte de lucrari de

- Consiliul Județean Cluj a incheiat noi contracte de lucrari de intreținere ce vizeaza nu mai puțin de 22 de drumuri sau sectoare de drumuri județene. Lucrarile urmeaza sa se desfașoare pe mai multe sectoare, in lungime insumata de 268,5 kilometri, și au scopul de a imbunatați condițiile de circulație,…