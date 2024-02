Guvernul continua discutiile pentru aplicarea impozitului zero pentru familiile cu salarii minime, iar ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, afirma ca „la nivelul ministerului se face o analiza in prezent cu privire la acest subiect”. Precizarile ministrului au fost facute la Constanța, unde a vizitat Santierul Naval Constanta, alaturi de premierul Marcel Ciolacu. […] The post Suma care intra in buzunarele a milioane de romani, dupa ce Guvernul elimina impozitul pe salariul minim first appeared on Ziarul National .