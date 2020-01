Stiri pe aceeasi tema

- Sultanul Omanului, Qaboos bin Said al Said, a decedat vineri seara la varsta de 79 de ani, au anuntat sambata media oficiale din Oman, fiind declarate trei zile de doliu national, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Cu adanca tristete, sultanatul Oman il deplange pe sultanul nostru Qaboos bin Said…

- Simona Halep a anunțat pe contul sau de Facebook ca unul dintre primii ei antrenori, Nicușor Ene, a murit.Nicușor Ene, unul dintre cei care au inițiat-o in tenis pe Simona Halep, a murit. Anunțul a fost facut chiar de marea campioana pe contul ei de socializare.Simona Halep a primit vestea de la mama…

- Intr-o dupa-amiaza, dupa ce a iesit de la serviciu, Alexandra a fost accidentata mortal de un TIR. Soferul nici a oprit autotrenul, pentru ca nu si-a dat seama de cele intamplate, potrivit stiridiaspora.ro.Accidentul s-a produs pe 21 noiembrie, in jurul orei 17.00, atunci cand Alexandra…

- Cornel Galeș a murit! Vaduvul Ilenei Ciuculete și-a pierdut viața intr-un accident rutier, in Spania. Viviana, iubita lui Cornel Galeș, a primit confirmarea morții barbatului.Citește și: ULTIMA ORA Procurorul care a ținut poliția la POARTA lui Dinca , audiat de URGENȚA la CSM „Din pacate,…

- Constantin Machidon, primarul comunei Tazlau de mai bine de zece ani, s-a stins din viața aseara, dupa o lunga suferința. Avea 62 de ani, iar ultimii i-a petrecut luptand cu o boala nemiloasa. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! The post A murit primarul de Tazlau appeared first on Stiri Neamt .

- Solistul trupei Conexiuni, Florian Stoica, a murit miercuri seara, anuntul fiind facut de familie, pe pagina de Facebook a artistului. "Acum am vrea ca 'Tu' sa 'Mai ramai putin', insa cu durere in suflet trebuie sa va anuntam ca al nostru sot, tata, prieten, artist, Florian Stoica -…

- Cantaretul Leo Iorga, care a murit la varsta de 54 de ani, si-a dorit sa cante pana in ultima clipa in ciuda problemelor grave de sanatate. El a urcat pentru ultima oara pe scena in luna septembrie, alaturi de trupa Compact, oferind publicului un moment emotionant. Leo Iorga, fost solist al trupei Compact,…

- Doli la Federația Romana de Gimnastica, dupa decesul unei fost sportive de performanța. Este vorba despre Iuliana Simonfi, care a decedat in aceasta saptamana in Namibia. Fosta componenta a lotului național in anii 70, Iuliana Simonfi se stabilise in Namibia. Aici, fosta sportiva a deschis Academia…