Suffocation si Belphegor la Bucuresti: Program si Reguli de Acces

- TRICKY canta la Bucuresti in Quantic Club pe 2 mai iar primele bilete costa doar 65 de lei! Adrian Nicholas Matthews Thaws sau mai simplu Tricky, este un artist britanic care si-a inceput cariera de muzician alaturi de Massive Attack, ulterior luand decizia de a se axa pe o cariera solos. Tricky este…

- Obscura revin la Bucuresti pe 21 februarie in Club Quantic din Bucuresti. In deschidere vor canta God Dethroned, Fractal Universe si Thulcandra. PROGRAM OPEN DOORS 19:00 Fractal Universe 19:30 – 20:00 Thulcandra 20:15 – 20:50 God Dethroned 21:05 – 21:50 Obscura 22:10 – 23:35. REGULI DE ACCES SI INFORMATII…

- Luka Sulic, membru al cunoscutei trupe 2Cellos, vine la Bucuresti pe 8 februarie la Sala Palatului pentru a va oferi un show de neuitat alaturi de orchestra sa. Artistii vor interpreta Anontimpurile de Vivaldi dar si multe alte piese care va vor prinde in magia musicii clasice. Program si reguli de…

- ANTI-FLAG canta la Bucuresti pe 1 februarie in Quantic Club. In deschidere vor urca pe scena E.M.I.L. PROGRAM OPEN DOORS 19:00 E.M.I.L. 20:00-20:30 ANTI-FLAG 21:00-22:30 REGULI DE ACCES SI INFORMATII UTILE Este interzis in zona de concert: – accesul cu arme sau obiecte periculoase – accesul cu alcool…

- Feroezii de la TYR revin la Bucuresti pe 11 decembrie in Club Quantic din Bucuresti. In deschidere vor urca pe scena Evolucija. PROGRAM OPEN DOORS 19:00 Evolucija 20:45-21:15 TYR 21:30-23:00 REGULI DE ACCES SI INFORMATII UTILE Este interzis in zona de concert: – accesul cu arme sau obiecte periculoase…

- Dupa un turneu de promovare a albumului Arhitectul din Babel si Concertul Aniversar 20 de ani, Alternosfera revine la Bucuresti pe 13 decembrie cu un mare concert la Romexpo (Pavilionul A), Postscriptum din Babel. Pentru acest eveniment organizatorii promit o productie speciala, cu sunet de calitate,…

- LEAVES’ EYES (GER) + SIRENIA (NOR) + FOREVER STILL (DEN) + LOST IN GREY (FIN) si ASPHODELIA (IT) canta la Bucuresti pe 10 decembrie in Quantic Club. PROGRAM OPEN DOORS 18:00 Asphodelia 18:30-19:00 Lost in Grey 19:15-19:45 Forever Still 20:00-20:40 Sirenia 20:55-21:45 Leave’s Eyes 22:00-23:00 REGULI…

