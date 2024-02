Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Niculae, președintele Rapidului, a oferit detalii despre starea accidentaților Xian Emmers (24 de ani) și Claudiu Petrila (23 de ani). Rapid a inceput anul cu o victorie in fața lui FCU Craiova, scor 4-3. Krasniqi și Burmaz au marcat la debut, Rrahmani a punctat și el la revenirea dupa accidentare.…

- O artista de muzica populara vorbește despre suferința enorma pe care o ascunde. Cantareața a fost la un pas de depresie dupa ce a ramas singura. Mai mult, interpreta vorbește și despre relația pe care o are cu fratele sau, singura ruda pe care o are aproape.

- Dupa ce i-a dat replica Claudiei Patrașcanu in urma declarațiilor facute de artista, Gabi Badalau a facut și cateva precizari despre relația lui cu Bianca Dragușanu. Omul de afaceri a lasat de ințeles ca va urma sfatul blondinei, care i-a spus ca poate fi un barbat singur.

- Poluantii toxici eliberati in timpul arderii gazelor naturale pun in pericol mai multe milioane de oameni decat se temea anterior, potrivit unei investigatii BBC, informeaza News.ro.Arderea gazului rezidual - arderea gazelor reziduale in timpul forajului petrolier - are loc in tot Golful, inclusiv…