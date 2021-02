Suedia: Transmitere comunitară crescută a tulpinei britanice de Covid-19 Noua tulpina de coronavirus se raspandește rapid in Suedia. Aceasta țara inregistreaza o transmitere comunitara accentuata. 11% dintre testele pozitive recent depistat sunt ale unor pacienți infectați. Potrivit Agentiei de sanatate publica din Suedia, citata de Agerpres, dintr-un total de 2.220 de esantioane pozitive secventiate pentru varianta britanica, in jur de 250 au fost depistate cu aceasta tulpina.Suedia a avut o abordare mai relaxata in ceea ce privește pandemia de coronavirus care insa nu a avut rezultate pozitive, țara fiind puternic lovita de valul doi. Primele masuri restrictive din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

