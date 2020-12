Suedia și Norvegia surclasează țările dezvoltate în ceea ce priveşte recuperarea economică HSBC, cea mai mare banca europeana, spune ca doua natiuni europene vor surclasa restul tarilor dezvoltate in ceea ce priveste recuperarea economica, anunța MEDIAFAX. Pe masura ce majoritatea tarilor europene s-au reintors luna trecuta la o parte din masurile de distantare sociala din primavara, nordul continentului incepe sa se pregateasca de o serie consistenta de rezultate in 2021, spune HSBC, citat de Ziarul Financiar. Suedia si Norvegia au inregistrat cresteri peste asteptari in T3, in conditiile in care produsul intern brut (PIB) s-a majorat cu 4,3% si, respectiv, cu 5,2%… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

