Suedia și Finlanda vor fi prezente la summitul NATO de la Madrid Suedia si Finlanda, care si-au depus cererea de aderare la NATO saptamana trecuta, vor fi prezente la Madrid la summitul Aliantei Nord-Atlantice la sfarsitul lunii iunie, a dat asigurari marti premierul spaniol, Pedro Sanchez, la forumul de la Davos, relateaza AFP. Cele doua tari nordice se vor afla ”desigur” la Madrid in cadrul acestui summit care se va desfasura intre 28 si 30 iunie, a raspuns Pedro Sanchez, intrebat pe aceasta tema de presedintele Forumului Economic Mondial (WEF), Borge Brende. ”Sunt doua mari democratii (…) si cred ca este foarte important (…) sa le avem de partea noastra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

