Jucător român de fotbal din Spania...

Presa din Spania scrie despre pandemie in contextul in care sunt mai multi jucatori de fotbal de diferite nationalitati care trebuie sa convietuiasca in acelasi apartament. "Unul dintre aceste cazuri unice se întâmplă în cadrul CD Manchego, a căror jucători străini care au rămas în Ciudad Real și impart un apartament pe… [citeste mai departe]