- Anders Tegnell, epidemiolog in cadrul Agentiei Suedeze de Sanatate Publica, a spus ca aceasta rata de contagiune este sub 1 de mai multe zile, ceea ce inseamna ca numarul mediu de persoane pe care o persoana bolnava le infecteaza este mai mic de 1. "Asta inseamna ca pandemia va slabi treptat", a declarat…

- In martie, piata din Italia a scazut cu 85-, cea din Franta cu 72-, cea din Spania cu 69- iar Austria, cu 67-. La polul opus, piata din Finlanda s-a contractat cu 1-, iar cea din Suedia, cu 9-. In cazul Romaniei, deprecierile au ajunss la 32-. In UE s-au inmatriculat 567.000 de masini noi, fata de peste…

- In aceasta țara restaurantele și barurile sunt deschise, la fel și locurile de joaca și școlile, iar guvernul se bazeaza pe responsabilitatea cetațenilor pentru ține numarul infecțiilor sub control. Este o abordare controversata, criticata de președintele SUA, Donald Trump. "Suedia a facut…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat vineri, 27 martie, doua documente importante in gestionarea cazurilor de coronavirus. Este vorba despre “Algoritmul de testare pentru COVID-19, internare si externare” si despre “Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus…

- Suedia a inregistrat miercuri primul deces in cazul unei persoane infectate cu coronavirusul Covid-19, acesta fiind de asemenea primul astfel de deces intr-o tara scandinava, transmite Reuters potrivit Agerpres. Pacientul decedat suferea si de o patologie secundara, potrivit spitalului din Stockholm…

- Coronavirusul a afectat peste 24.500 de oameni iar numarul deceselor a ajuns la 493 in aceasta dimineața, arata o situație la nivel global intocmita in baza rapoartelor autoritaților de sanatate publica din China, zona Asia de Sud-Est, Australia, Statele Unite ale Americii, Canada, Rusia, Marea Britanie…