- Un barbat, de 74 de ani, s-a aruncat, in aceasta dimineața, de la etajul VI al Spitalului Județean de Urgența Valcea. Polițiștii valceni au fost sesizați prin SNUAU 112 despre evenimentul tragic. Victima era din Voineasa. In ciuda manevrelor de resuscitare efectuate barbatul a decedat. Polițiștii au…

- Poliția Municipiului Alba Iulia s-a mutat temporar in fosta Policlinica a Spitalului Județean de Urgența. Care este motivul Poliția Municipiului Alba Iulia funcționeaza incepand cu data de 14 mai 2024, intr-un imobil situat pe strada Mușețelului, la numarul 2 (Fosta Policlinica a Spitalului Județean…

- Un barbat, de 22 de ani, internat pentru autoagresiune, s-a aruncat, vineri, de la etajul 1 al Spitalului Judetean Targoviste si a murit. Incidentul s-a petrecut in timpul orelor de vizita, cand familia pacientului era prezenta in salonul unde era internat acesta. „Pacient in varsta de 22 de ani se…

- Barbatul a decis sa-și puna capat zilelorReprezentanții poliției s-au deplasat de urgența la fața locului pentru a interveni și a incerca sa previna tragedia. Cu toate acestea, eforturile lor au fost in zadar, iar barbatul a recurs la gestul extrem de a se arunca in gol de la etajul șase al cladirii.In…

- Autoritațile au fost alertate, azi, prin apel la 112, ca o persoana intenționeaza sa sara de la balconul unui imobil de pe Bulevardul Timișoara. In mai puțin de 1 minut, un echipaj din cadrul Secției 22 București a ajuns la fața locului. Persoana in cauza, o femeie de 32 de ani, se aruncase de la etajul…

