Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile suedeze au anunțat marți arestarea unei femei de 70 de ani suspectata ca și-a închis fiul timp de 28 de ani, transmite AFP. Acesta a fost descoperit, potrivit presei suedeze, în apartamentul femeii din periferia Stockholmului, cu plagi infectate, subnutrit și aproape fara niciun…

- Autoritatile suedeze au anuntat marti arestarea unei femei septuagenare, suspectata ca si-a tinut fiul inchis in casa timp de 28 de ani, acesta fiind descoperit, potrivit presei suedeze, intr-un apartament situat la periferia Stockholm cu plagi infectate, subnutrit si cu dantura afectata, relateaza…

- O femeie septuagenara din Suedia a fost arestata marți, fiind suspectata ca si-a tinut fiul inchis in casa timp de 28 de ani. Acesta a fost descoperit, potrivit presei suedeze, intr-un apartament situat la periferia capitalei Stockholm cu plagi infectate, subnutrit si cu dantura afectata, relateaza…

- Autoritatile suedeze au anuntat marti arestarea unei femei septuagenare, suspectata ca si-a tinut fiul inchis in casa timp de 28 de ani. Acesta a fost descoperit, potrivit presei suedeze, intr-un apartament situat la periferia Stockholm cu plagi infectate, subnutrit si cu dantura afectata, relateaza…

- Un tribunal din Suedia a decis suspendarea deciziei autoritații suedeze de reglementare a telecomunicaților (PTS) de luna trecuta de a exclude Huawei, producatorul de echipamente pentru rețele 5G, din viitoarea dezvoltare a infrastructurii 5G. Huawei a facut apel in instanța impotriva deciziei, spunand…

- Suedia va prelungi controalele la frontiere de la 12 noiembrie pana in luna mai a anului viitor, ca urmare a situatiei securitatii, a anuntat joi guvernul de la Stockholm, potrivit Reuters.''Amenintarea terorista este inca la un nivel ridicat si evaluarea noastra generala este ca la frontierele…

- Suedia isi va creste cheltuielile militare cu circa 40% in urmatorii 5 ani si isi va dubla numarul recrutilor, a indicat joi guvernul de la Stockholm, care cauta sa consolideze capacitatile de aparare ale tarii in contextul tensiunilor in crestere cu Rusia, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Suedia,…

- Norvegia este țara care va oferi gratuit cetatenilor sai vaccinul impotriva COVID-19, urmand sa-l includa in programul national de vaccinare, transmite Reuters, citand un comunicat al Guvernului de la Oslo. „Dorim ca un numar cat mai mare de oameni posibil sa beneficieze de oferta de a primi un vaccin…