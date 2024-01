Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a declarat ca trupul unui copil a fost gasit joi dimineața in Pyhakuru, in nordul Finlandei, in apropiere de locul unde a fost gasita mama sa marți, dupa ce o avalanșa i-a surprins in timpul unei drumeții la schi, potrivit The Guardian.„Succesiunea evenimentelor de dupa apelul de urgența este…

- Cateva sute de masini au ramas blocate joi dimineata in Suedia si Danemarca din cauza ninsorilor abundente asociate unui val de frig care afecteaza regiunea, au anuntat autoritatile locale, in timp ce in Norvegia multe curse feroviare au fost anulate, transmite AFP.In Suedia, forte din cadrul armatei…

- REȘIȚA – Primarul Ioan Popa e de parere ca pe aeroportul de la Caransebeș s-ar putea face reparații și revizii de aeronave, in paralel punandu-se accent pe latura sportiva, adica planoare, avioane mici, cursuri de instruire, parașutism etc. Așa se intampla pe mai toate aeroporturile mici din Europa…

- In ziua in care Romania aștepta sa obțina un vot pentru aderarea la Schengen, subiectul a fost scos de pe agenda de la Bruxelles și apar noi voci care se opun accederii țarii noastre in spațiul de libera circulație. Din declarația ministrului pentru Migrație din Suedia facuta marți, inainte de reuniunea…

- De astazi, romanii platesc 50 de bani garanție la fiecare bautura imbuteliata. Sistemul de Garantie-Returnare (SGR) a devenit functional in Romania De astazi, romanii platesc 50 de bani garanție la fiecare bautura imbuteliata. Sistemul de Garantie-Returnare (SGR) a devenit functional in Romania. Sistemul…

- Instituțiile in care romanii au cea mai mare incredere sunt Armata și Biserica, fiind urmate de NATO și UE. Pe ultimele locuri se poziționeaza Guvernul și Parlamentul in topul instituțiilor de incredere pentru cetațenii din Romania, potrivit unui sondaj INSCOP. Armata și Biserica, in care romanii au…

- Israelul a cerut vineri civililor din nordul Fașiei Gaza sa evacueze zona, care include orașul Gaza, in 24 de ore, o sarcina pe care ONU a declarat-o imposibila, ținand cont ca este vorba despre mai bine de un milion de persoane. In așteptarea ofensivei terestre israeliene, Hamas a cerut insa oamenilor…

- Țarile europene cauta modalitatea corecta de abordare a produselor moderne cu nicotina pentru uz oral. Cu peste 200 de ani de experiența, Suedia este un model de urmat in acest sens, scrie The Parliament Magazine. Produsele moderne cu nicotina pentru uz oral au starnit o panica morala nejustificata…