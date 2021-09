Suedia inaugurează cel mai înalt zgârie-nori din lemn din lume A sosit era zgarie-norilor din lemn. Acesta este cazul in special in Skelleftea, in nordul Suediei, unde saptamana aceasta a fost inaugurat un turn cu 20 de etaje și care atinge 80 de metri inalțime. Micul oraș suedez tocmai a inaugurat o cladire apreciata ca excepționala: un nou centru cultural, avand deasupra un hotel, care atinge […] The post Suedia inaugureaza cel mai inalt zgarie-nori din lemn din lume first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

