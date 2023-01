La 1 ianuarie 2023, Suedia a preluat de la Cehia presedintia rotativa a Uniunii Europene (UE) pentru o perioada de sase luni. Statele membre care detin presedintia Uniunii lucreaza impreuna in grupuri de cate trei, numite „trio-uri”, pentru o perioada de 18 luni. Trio-ul actual este format din Franta (ian.-iun. 2022), Cehia (iul.-dec. 2022) si Suedia (ian.-iun. 2023). Prioritatile presedintiei suedeze reflecta pozitiile pe care Suedia le-a sustinut in mod traditional in UE, dar raspund si provocarilor geopolitice si economice actuale cu care se confrunta Uniunea, conform site-ului guvernului suedez.…