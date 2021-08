Stiri pe aceeasi tema

- Spania si Portugalia sunt afectate de un val de canicula, cu un risc foarte ridicat de incendii in mare parte a peninsulei, au avertizat joi autoritatile din cele doua tari, relateaza AFP. Aceste riscuri de incendii sunt cu atat mai ingrijoratoare in Spania si in Portugalia, in conditiile…

- Incendii stinse la gospodariile din Deveselu, Scapatu și Securici Foto: Adriana Tudose Pompierii din Mehedinti se lupta de câteva ore sa stinga un incendiu de vegetatie izbucnit în comuna Devesel. Sapte gospodarii si o masina au ars, la fel si vii si livezi, dar pompierii…

- O secțiune importanta a autostrazii care leaga orașele din Peloponez, in Grecia, a fost inchisa din cauza incendiilor violente care au cuprins țara in ultimele zile, relateaza ekathimerini.com

- Experti britanici si francezi atrag atenția ca boala COVID-19 nu o sa mai dispara vreodata. Oamenii vor putea reveni la o viața normala, așa cum era inainte de pandemie, abia peste cațiva ani, mai cred specialiștii. Jeremy Farrar, consilier stiintific al Guvernului britanic, a declarat ca boala este…

- Cele mai multe infectari la un milion de locuitori inregistrate in ultimele 7 zile au avut loc in Cipru, țara urmata de Marea Britanie, Spania, Portugalia și Grecia, dupa cum urmeaza:Cipru – 844,27UK – 410,6Spania – 287,24Portugalia – 242,22Grecia – 134,81Olanda – 134,48Danemarca – 84,62Belgia – 81,25Franța…

- Recomandarea vine din cauza riscului major legat de varianta Delta. Mai mult decat atat, guvernul francez atrage atenția ca și vacanțele in Franța ar putea fi compromise din cauza creșterii cazurilor cu aceasta mutație.

- Relaxarea in Europa s-ar putea termina curand! CDC: Pana in august, raspandirea variantei va ajunge la 90%. Varianta Delta a coronavirusului, identificata pentru prima oara in India, se raspandește cu rapiditate in Europa. Deși numarul de cazuri noi de infectare este in scadere pe continent, proporția…

- Patru grupe din cele șase și-au încheiat meciurile, astfel ca știm 12 echipe care merg în faza optimilor la Euro 2020. Cunoaștem de asemenea și prima echipa de pe locul al treilea calificata în fazele eliminatorii.Italia, Țara Galilor, Elveția, Belgia, Danemarca, Olanda, Austria,…